Диетолог рассказала о вреде чипсов и восстановленных соков для детей

Чипсы опасны ненатуральным составом и калорийностью, а восстановленные соки — большим количеством сахара.

На прошлой неделе в Петербурге утвердили региональный стандарт организации питания школьников. В список запрещенных продуктов вошли картофельные и кукурузные чипсы, снеки и восстановленные соки. Piter.TV узнал у врача диетолога-эндокринолога Татьяны Филипповой, насколько эти продукты действительно опасны для здоровья детей.

По словам специалиста, прежде всего чипсы и снеки вредны своим ненатуральным составом. В них входят трансжиры, искусственные красители, консерванты, усилители вкуса. Они негативно влияют на работу пищеварительного тракта. В будущем у ребенка могут возникнуть проблемы с желудком и кишечником. Чрезмерное употребление чипсов может привести к набору веса, что сказывается не только не внешнем виде, но и на работе организма.

В детском возрасте только начинают формироваться пищевые привычки, закладываются основы питания в будущем. Если продукты будут присутствовать в жизни ребенка с детства, то они могут исказить пищевое поведение и помешать выстроить здоровый сбалансированный рацион питания во взрослом возрасте. Татьяна Филиппова, врач диетолог-эндокринолог.

В случае с чрезмерным употреблением соков есть риск развития сахарного диабета. Соки опасны тем, что в них содержится очень много сахара. Восстановленный сок состоит из сильно концентрированного сока, который затем разбавляют питьевой водой, количество витаминов и минералов при этом сильно уменьшается. Употребление напитка на голодный желудок может раздражать слизистую. Вместо соков лучше отдавать предпочтение свежим фруктам, отметила специалист.

Напомним, региональный стандарт организации питания школьников определяет порядок доставки продуктов, стандарт сервировки и подачи блюд, требования к кухонному оборудованию, а также параметры по безопасности, составу, пищевой ценности, качеству приготавливаемой еды, условиям приёма пищи.

Фото: pixabay.com