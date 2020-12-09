  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге запретили кормить учеников в школах чипсами и снеками
Сегодня, 18:03
186
nadezhda_sib

В Петербурге запретили кормить учеников в школах чипсами и снеками

0 0

Речь идет как о картофельных, так и о кукурузных чипсах.

В Петербурге утвердили региональный стандарт организации питания школьников. Об этом 31-го января сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Стандарт определяет порядок доставки продуктов, стандарт сервировки и подачи блюд, требования к кухонному оборудованию, а также параметры по безопасности, составу, пищевой ценности, качеству приготавливаемой еды, условиям приёма пищи. В запрещенные продукты для школьников вошли чипсы, снеки и восстановленные соки. . 

На данный момент бесплатное горячее питание в Петербурге получают 235 тыс. учеников начальной школы. 

Фото: pixabay.com

Теги: питание школьников, стандарт организации питания, чипсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
gron1973
Сегодня 18:51

Давно пора это надо было сделать. Что запитание для детей ,чипсы и снеки. Это уничтожение желудка в раннем возрасте.Должен быть нормальный обед. А потом удивляемся. А почему у нас дети больные?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии