В Петербурге запретили кормить учеников в школах чипсами и снеками

Речь идет как о картофельных, так и о кукурузных чипсах.

В Петербурге утвердили региональный стандарт организации питания школьников. Об этом 31-го января сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Стандарт определяет порядок доставки продуктов, стандарт сервировки и подачи блюд, требования к кухонному оборудованию, а также параметры по безопасности, составу, пищевой ценности, качеству приготавливаемой еды, условиям приёма пищи. В запрещенные продукты для школьников вошли чипсы, снеки и восстановленные соки. .

На данный момент бесплатное горячее питание в Петербурге получают 235 тыс. учеников начальной школы.

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