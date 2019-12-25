Российские производители подсолнечного масла недополучили 15 миллиардов рублей

На конец 2021 года потери могут достигнуть 50 миллиардов.

Исследование консалтинговой компании KPMG показало, что c момента введения госрегулирования цен на подсолнечное масло производители продукции недополучили более 15 миллиардов рублей, по итогам 2021 года их потери могут достигнуть 50 миллиардов, сообщает РБК.

KPMG считает, что цены в магазине на масло стабилизировались и стали доступными для граждан.

Сами производители не согласны с оценками KPMG, так как из-за регулирования цен с декабря прошлого года по март 2021 года недополученный доход составил 7,5 миллиардов рублей для всей отрасли, заявили в Масложировом союзе.

Ранее согласно договоренностям Минсельхоза, Минпромторга с крупнейшими ритейлерами, максимальная цена на сахар составит 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 110 рублей за литр. Соглашения будут действовать до 1 апреля 2021 года.

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