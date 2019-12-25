Еда в ресторанах Петербурга подорожает примерно на 20%

Это связано с ростом цен на продукты.

Рестораторы Петербурга хотят поднять цены из-за удорожания продуктов. Об этом пишет dp.ru.

Учредитель Tea House Group Владимир Хамзаев отметил, что основными ингредиентами блюд являются мясо и рыба. Они стали дороже примерно на 20%. По словам совладельца ресторанов "Русская рыбалка", "Карл и Фридрих" и "Альпенхаус" Михаила Фейгельмана практически на треть подорожали зелень, овощи и фрукты. Масло для фритюра увеличилось в цене на 50%, крупы, как мясо с рыбой, подорожали на 20%.

Если в прошлом году рестораторы закупали яйца по 5 рублей за штуку, то в последней поставке за март они уже стоили 8 рублей за штуку. Цены на сыр, морепродукты и консервацию пока стабильны. Однако Фейгельман уверен, что это временное явление, поскольку эти продукты были закуплены поставщиками до инфляции, новые поставки будут уже совсем на других условиях.

Из-за подорожания продуктов средний чек в ресторане может увеличиться, а приток гостей наоборот снизится на 5-7%. В результате выручка останется прежней.

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