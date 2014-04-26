Эксперты рассказали, куда петербуржцам дешевле слетать отдохнуть

Петербуржцы могут приобрести билеты по выгодной цене в Турцию и Грузию.

В среду, 10 марта, в пресс-службе Kupibilet.ru сообщили, в какую страну дешевле всего улететь на отдых из Петербурга. Об этом рассказали "Невские новости".

Аналитики отметили, что на данный момент можно приобрести дешевые билеты в Турцию и Грузию. Эксперты проанализировали период бронирования с 9 февраля по 9 марта 2019 и 2021 годов.

С 9 февраля по 30 апреля улететь отдыхать, смогут это сделать на 8 % дешевле, чем два года назад. В среднем, в одну сторону билет обойдется в 11 453 рубля.

Цена билетов в Тбилиси снизилась на 18% – средний чек в одну сторону составляет 13 472 рубля. В курортные страны в этом году попасть будет дороже, чем в 2019. Билеты в ОАЭ подорожали на 21%. Так, перелет обойдется в 30 610 рублей, а если брать обратный билет, то в 37 700 рублей.

Переплата в Египет составила 26%. То есть, средний чек в одну сторону на сегодня составляет 30 549 рублей.

Ранее мы писали, что аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России.

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