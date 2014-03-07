Аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России. Средняя цена за билет в одну сторону теперь - 15,7 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Biletix и Aviasales.
Aviasales заключили, что средняя цена на билет в Объединённые Арабские Эмираты выросла до 23,7 тысяч рублей. Билеты в Грузию подорожали за два года в два с половиной раза, с 6,5 тысяч рублей до 15,7 тысяч.
Билет на Мальдивы подорожал на 36%, до 40,1 тысячи рублей. Полёт в Египет вырос в цене на 29%, до 16,4 тысяч рублей.
Ранее Грузия объявила об открытии границ для всех россиян.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все