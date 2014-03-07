Билет на Мальдивы подорожал на 36%, до 40,1 тысячи рублей.

Аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России. Средняя цена за билет в одну сторону теперь - 15,7 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Biletix и Aviasales.

Aviasales заключили, что средняя цена на билет в Объединённые Арабские Эмираты выросла до 23,7 тысяч рублей. Билеты в Грузию подорожали за два года в два с половиной раза, с 6,5 тысяч рублей до 15,7 тысяч.

Билет на Мальдивы подорожал на 36%, до 40,1 тысячи рублей. Полёт в Египет вырос в цене на 29%, до 16,4 тысяч рублей.

Ранее Грузия объявила об открытии границ для всех россиян.

Фото: pixabay.com