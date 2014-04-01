В российские магазины прекращены поставки сахарного песка

Продовольственные магазины России не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам уже больше недели, сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным издания, это произошло из-за заявления правительства РФ о возможности начать выделять с 1 апреля субсидии предприятиям по изготовлению сахара для компенсации их затрат.
Исходя из этого, производители смогут получать по пять рублей за каждый килограмм сахара, а затем продавать его магазинам по фиксированной цене – по 36 рублей за килограмм продукта.
По словам одного из-источников "Известий", на этом фоне производители свернули свою активность, так как до 1 апреля реализовывать свою продукцию им стало якобы не невыгодно.
Другой источник сообщил об отказе производителей подтверждать магазинам объемы будущих поставок сахара, так как его запасы постепенно сокращаются.
Ранее в России продлили заморозку цен на масло и сахар.
Фото: pixabay.com
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