Эндокринолог указала на ошибки, которые не дают убрать жир в области живота

По словам медика, часто во время диеты люди переходят на продукты с отрицательной калорийностью или питаются одними овощами.

Существует несколько популярных заблуждений о питании, которые мешают людям похудеть. О них в своей новой книге "Обман веществ" рассказала эндокринолог Зухра Павлова, сообщила "Комсомольская правда".

По словам медика, часто во время диеты люди переходят на продукты с отрицательной калорийностью или питаются одними овощами. При таком подходе приходится увеличивать объем еды и желудок от этого растягивается. Чтобы избежать этой ошибки, нужно 30% рациона отводить на белки и жиры, еще 40% – на углеводы. В таком случае сытость длится дольше.

Второй распространенный миф — о кефире как полезной альтернативе ужину. Зухра Павлова отметила, что этот напиток может привести к ночным набегам к холодильнику и способствует росту жировой ткани. Из-за высокого инсулинового индекса наступает кратковременное насыщение, а затем сильный голод.

Еще одно заблуждение касается фруктов для перекуса. Эндокринолог уточнила, что в качестве самостоятельного приема пищи они не годятся, так как к нему необходимо добавить белок.

Четвертый миф — от ягод не толстеют. В действительности в них много фруктозы, отвечающей за накопление энергии.

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