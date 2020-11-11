Диетолог назвала полезные привычки для худеющих

Эти привычки являются довольно простыми.

Американский диетолог Райли Торнтон считает, что худеющим следует завести несколько простых, но полезных привычек. Об этом сообщило издание WTVY.

Если человек совсем не может отказаться от вредной еды, например, от чипсов, то их не стоит есть прямо из пакетика. Лучше их пересыпать в миску, чтобы следить за количеством съеденного и контролировать это.

Также диетолог посоветовал класть в тарелку больше разноцветной еды, например, различные фрукты и овощи.

Нельзя забывать и о физической активности. Торнтон рекомендует найти занятия, которые приносят удовольствие, тогда будет меньше шансов забросить тренировки.

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Фото: Piter.tv