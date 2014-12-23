Британский врач перечислил продлевающие жизнь продукты

Британский терапевт Ниса Аслам считает, что значительную роль на продолжительность жизни оказывает рацион питания.

Продолжительность жизни человека зависит от множества факторов. Британский терапевт Ниса Аслам считает, что значительную роль в этом играет рацион питания. Об этом он рассказал изданию Express.

Для долголетия нужно есть нежирную молочную пищу, например, йогурт без добавок. Также в йогурте содержится достаточное количество бактерий, которые укрепляют здоровье кишечника.

Еще одним стимулятором долголетия является употребление в пищу большего количества фиолетовых растительных продуктов. Это черная смородина, баклажаны, черника.

Также, по мнению терапевта, важно не допускать дефицит витамина D. Он помогает снизить риск возникновения депрессии, остеопороза, заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. D содержится в красном мясе; печени; яичных желтках; сардинах; скумбрии; сельди, в лососе.

Ранее диетолог назвала защищающий от старения витамин, который содержится в зеленых продуктах.

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