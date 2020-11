Диетологи назвали самые вредные женские пищевые привычки

При выборе блюд диетолог советует слушать свой организм, а не выбирать что-то менее калорийное.

Американские диетологи назвали десять самых вредных женских пищевых привычек. Их перечислило издание Eat this, not that!.

Дипломированный и сертифицированный диетолог и нутрициолог Лорен Харрис-Пинкус, утверждает, что женщины, особенно матери маленьких детей, часто едят стоя. Диетолог заявила, что это вредно, так как мозг полностью не осознает прием пищи. Нужно ест сидя, используя тарелку и столовые приборы, пищу необходимо тщательно пережевывать.

Также нутрициолог советует не доедать за детьми вредные закуски вроде наггетсов и сыра, так как в них много калорий. Харрис-Пинкус рекомендовала заранее приготовить полезные закуски вроде овощей, фруктов и греческого йогурта, а не набивать живот посреди дня непонятно чем.

При выборе блюд диетолог советует слушать свой организм, а не выбирать что-то менее калорийное. Иначе получится, что человек съест даже больше, но не насытится.

Диетолог Келли Джонс рекомендует не увлекаться снеками вроде питательных батончиков. А на завтрак обязательно употреблять белок. Некоторые женщины пропускают завтрак, если плотно поужинали, но в итоге это снова приводит к плотному вечернему приему пищу.

Также иетолог призвала женщин не сидеть долго на низкоуглеводных диетах, так как это может плохо сказаться на репродуктивном здоровье.

Ранее россиянам назвали оптимальное количество перекусов за день.

Фото: pixabay