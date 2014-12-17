В следующем учебном году в Петербурге бесплатное питание получат более 340 тыс. школьников

Стоимость компенсируют за счет федерального и регионального бюджетов для отдельных категорий учеников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2025/2026 учебный год". Документ устанавливает цену питания в качестве дополнительной меры социальной поддержки. Стоимость компенсируют за счет федерального и регионального бюджетов для отдельных категорий учеников, рассказали в Смольном 21 мая.

Александр Беглов подчеркнул, что всем детям из семей, нуждающихся в поддержке, будет обеспечена возможность получить льготное горячее питание. Пресс-служба Смольного

Полную компенсацию получают дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети с инвалидностью, дети из многодетных семей, дети с хроническими заболеваниями, дети, обучающиеся в спортивных и кадетских классах, дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, дети, чьи родители участвуют или участвовали в СВО. А еще мера поддержки распространяется на детей, которые обучаются на дому по медицинским показаниям или находятся на практике. Им предоставляют компенсационную выплату на питание в размере 100% его цены.

Всего в следующем учебном году бесплатное питание получат свыше 340 тыс. школьников – 54% от общего числа.

Ранее на Piter.TV: с 1 сентября цены на питание в петербургских школах вырастут почти на 10%.

Фото: Piter.TV