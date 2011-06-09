С 1 сентября цены на питание в петербургских школах вырастут почти на 10%

Расходы семей на организацию школьного питания возрастают пропорционально увеличению уровня инфляции и затрат учреждений образования.

Цены на школьное питание в образовательных учреждениях Петербурга были скорректированы Смольным для нового учебного года 2025–2026, увеличившись примерно на 9,6%. Согласно документу, размещенному 14 мая на официальном портале администрации города, стоимость питания изменилась следующим образом:

Для учащихся начальных классов:

Завтрак теперь обходится в сумму 114,5 руб., ранее было 104,4 руб.;

Обед подорожал до 171,8 руб., раньше стоил 156,5 руб.

Для учащихся средних классов (5–8 классы):

Первый приём пищи теперь составляет 176 руб., ранее 160,6 руб.;

Цена обеда увеличилась до 264,1 руб., ранее была 240,9 руб.;

Комплексный обед теперь доступен за 440,1 руб., тогда как ранее цена составляла 401,5 руб.

Старшеклассники также ощутят изменения цен:

Завтрак вырастет до отметки 197,8 руб., вместо прежних 180,6 руб.;

Обед обойдётся учащимся в 296,7 руб., ранее предлагался за 270,9 руб.;

Полноценный комплексный обед увеличится до стоимости 494,5 руб., заменив прошлую цену в размере 451,5 руб.

Расходы семей на организацию школьного питания возрастают пропорционально увеличению уровня инфляции и затрат учреждений образования.

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Фото: Piter.TV