Россиянам назвали оптимальное количество перекусов за день

При этом перекусывать бутербродами не лучшая идея.

Диетологи рекомендуют полноценно питаться маленькими порциями по 5-6 раз в день. Однако с современным ритмом жизни далеко не у всех получается нормально поесть даже 3 раза в день. В беседе с изданием НГС42 диетологи рассказали, сколько нужно делать перекусов в день и какими они должны быть.

Врач-диетолог, кандидат наук Ирина Бородина рассказала, что количество перекусов зависит сразу от нескольких факторов. Самое важное – это время подъема и отхода ко сну. Самое подходящее время для перекусов – до 17:00, после этого можно только поужинать. А если после ужина есть чувство голода, то нужно не есть, а искать ошибки в питании в течение дня.

Кандидат медицинских наук Лариса Федотова рассказала, что длительный перерыв между приемами пищи отрицательно сказывается на организме. Есть при этом советуется примерно в одно и то же время.

В качестве пищи для перекуса врачи посоветовали не привычные бутерброды или сдобные булочки, а фруктовые смузи, творог или йогурт, овощные салаты, хлебцы с хумусом.

Ранее врач-диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы.

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