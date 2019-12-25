Врач-диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы

Хурма содержит в себе пектин, калий, бета-каротин, магний, витамины группы В, С, йод и железо.

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала РИА Новости о пользе и вреде хурмы, а также назвала тех, кому нужно сократить потребление этой ягоды или вообще отказаться от нее.

Хурма содержит в себе пектин, калий, бета-каротин, магний, витамины группы В, С, йод и железо. Ягода помогает снизить хрупкость сосудов, нормализовать холестерин, снизить кровяное давление. Особенно хурма полезна для гипертоников.

В день можно съедать не больше одной ягоды, а людям с сахарным диабетом нужно особенно аккуратно относиться к хурме, так как она способна сильно поднять инсулин.

Содержащийся в ягоде калий имеет мочегонный эффект, поэтому при наличии камней в почках или проблемах с мочевым пузырем, злоупотреблять хурмой не стоит. Есть на голодный желудок ягоду также не рекомендуется, так как это может привести к диарее и вздутию живота.

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