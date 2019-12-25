Диетолог назвала фрукты, которые нужно есть для профилактики коронавируса

При этом врач отмечает, что употребление этих фруктов не поможет вылечить коронавирус и защитить от него на 100%.

Сезонные фрукты могут помочь в борьбе с коронавирусом и при профилактике заболевания. Об этом сообщила пресс-служба Медицинской академии Крымского федерального университета со ссылкой на диетолога и доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ирину Сухареву.

На данный момент полезно употреблять виноград, хурму, облепиху, зизифус, а также айву и кизил, которые нужно употреблять в компоте. Эти фрукты помогут укрепить иммунитет и противостоять сезонным заболеваниям.

При этом врач отмечает, что употребление этих фруктов не поможет вылечить коронавирус и защитить от него. Они могут только помочь организму легче переносить заболевания.

Достаточно питаться дробно небольшими порциями, пять-шесть раз в день, а для перекусов выбирать виноград, груши и сливы.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как выбрать свежую зелень в магазине.

Фото: pixabay