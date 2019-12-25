Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать свежую зелень в магазине

Специалист назвала мифом представление людей о том, что вся зелень в магазинах – искусственная.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору полезной и свежей зелени в российских магазинах.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что первым признаком здорового растения является его привлекательный вид. Также специалист назвала мифом представление людей о том, что вся зелень в магазинах – искусственная.

Защитная пленка и пластик, в которых продается зелень, ничего не скрывает, а лишь защищает продукт от быстрого увядания. В магазинах в воздухе витает множество грибковых спор и бактерий, которые вызывают гниение растения. При этом есть несколько способов, как проверить качество зелени, которая находится в пакете.

Зелень должна иметь яркий, насыщенный цвет, без какого-либо намека на увядание, никаких пятен и пожелтений быть не должно. Также важно знать, что если пучки не лежат в витрине с охлаждением, они быстро увянут. Смотреть нужно и на дату расфасовки.

Хранить зелень дома стоит в холодильнике, перед употреблением тщательно мыть в теплой воде, а лучше даже замачивать на 15-20 минут при употреблении в сыром виде.

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