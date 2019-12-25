Россиян поучили правильно выбирать макароны в магазине

Роскачество проверило бренды, изготавливающие пенне.

Россиян научили правильно выбирать макароны в магазине. Представители Роскачества проанализировали продукцию пенне из твердых сортов пшеницы. В общей сложности специалисты проверили товары 21 торговой марки (20 - российского производства, одна - итальянского). Лидерами исследования стали макароны брендов Barilla, "Роллтон" и "Итальянские", La Molisana (Италия).

Недочеты в качестве выявлены у продукции марок "Маркет Перекресток", "ВкусВилл" и Globus. В составе пенне обнаружена мягкая пшеница, хотя продукт заявлен как сделанный из твердых сортов. В отдельных образцах оказалась повышена зольность. Это говорит об использовании муки низкого сорта. Частично образцы плохо проявили себя при варке. Вода становилась мутной, а готовый продукт сильно слипался.

В Роскачестве уточнили, что покупателям следует обращать внимание на состав макарон. В качественном товаре должна присутствовать только мука из твердых сортов пшеницы и вода. Маркировка должна говорить о том, что товар сделан по ГОСТу, а также относится к группе А (сделан из твердых сортов пшеницы).

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