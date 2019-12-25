Эксперты напомнили об улучшителях хлебной продукции.

В Роскачестве рассказали, как выбрать хлеб. Эксперты уточнили, что продукт, приготовленный с соблюдением всех требований технической документации и из качественного сырья обычно не нуждается в добавках.

Однако на полках магазинов большое количество мучных изделий, в составе которых есть вспомогательные ингредиенты заявление экспертов

По данным специалистов, улучшители используются в выпечке из муки с пониженными хлебопекарными свойствами. Также их добавляют, чтобы ускорить созревание теста. Это помогает снизить затраты на производство, а хлеб становится объемным и пышным. Подобные методы выпечки чаще всего используются в небольших пекарнях и цехах. Крупные хлебозаводы обычно специализируются на традиционных способах приготовления теста.

В Роскачестве рассказали, что опасаться улучшителей не стоит. В их состав входят только такие пищевые добавки, которые разрешены регламентом. Отдельные улучшители защищают продукцию от порчи в жару.

Поддельный творожный сырок выявили в Роскачестве.

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