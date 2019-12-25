Поддельный творожный сырок выявили в Роскачестве

Также эксперты нашли лучшие сырки.

Роскачество провело исследование и назвало лучшие глазированные творожные сырки. В нем приняли участие образцы восьми брендов. Пресс-релиз имеется в распоряжении Piter.TV.

Три производителя ("Вкуснотеево", "Коровка из Кореновки" и "Б.Ю. Александров") указали, что используют в своем товаре молочный шоколад. Исследование подтвердило это. Сырки "Б.Ю. Александров" и "Советские традиции" не соответствуют требованиям ГОСТа по показателям массовой доли влаги и кислотности творожной части, но эти отклонения оказались незначительными.

В "Творобушках" эксперты нашли заменители молочного жира, поэтому данный продукт не может считаться творожным глазированным сырком.

По итогам исследования лучшим был признан глазированный творожный сырок "Вкуснотеево". Также в тройку вошли "Коровка из Кореновки" и "Б.Ю. Александров".

Ранее Роскачество положительно оценило нерафинированное подсолнечное масло.

Фото: Роскачество