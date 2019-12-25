Роскачество положительно оценило нерафинированное подсолнечное масло

Семь торговых марок показали отличный результат.

Роскачество повторно проверило нерафинированное подсолнечное масло. Эту категорию продукции эксперты назвали благополучной. Первые исследования постного масла были организованы в 2016 году. В 2020 году специалисты исследовали семь торговых марок, пять из которых - повторно.

Качество масла торговых марок "Затея", "Дары Кубани" и "Слобода" осталось столь же высоким (в 5 баллов), что и в 2016 году. "Вкусвилл" также на этот раз получил отличную отметку. Ранее рейтинг продукта данного бренда был снижен из-за содержания меди, которое балансировало на грани допустимого.

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Эксперты уточнили, что "Дары Кубани" и "Слобода" - это масла первого сорта, но их качество, судя по результатам испытаний, находится на уровне высшего сорта. Оно соответствует опережающим стандартам качества.

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