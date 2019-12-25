Роскачество проверило гречневые и многозерновые каши.

Названы лучшие детские каши. Об этом рассказали представители Роскачества. Они проанализировали состав продукта, который продается на территории России. Эксперты обратили внимание на гречневые и многозерновые каши.

По результатам проверки оказалось, что у четырех торговых марок выявлены несоответствия по критерию "массовая доля влаги", по параметру растительного белка - у шести марок. Во всех случаях влаги и белка оказалось больше, чем необходимо согласно опережающим требованиям стандарта.

Результаты показали, что исследованная каша не содержит тяжелые металлы, радионуклиды, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, дрожжи, листерии, или плесени. Не выявлено следов пестицидов и ГМО. Вся продукция безопасна заявление специалистов

В Роскачестве рассказали, что технология изготовления сухих каш основана на сушке продукта. Это позволяет данному продукту храниться дольше.

Названы товары, которыми недовольны россияне.

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