Названы товары, которыми недовольны россияне

В их числе колбасные изделия, замороженные полуфабрикаты и мясные консервы.

Специалисты Роскачества провели опрос и выяснили, какими товарами недовольны россияне. Оказалось, что почти половину респондентов не устраивает качество колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и мясных консервов. Об этом говорится в сообщении организации.

В категории колбасных изделий 39% покупателей заявили, что цена не соответствует качеству. В случае с замороженными полуфабрикатами 31% опрошенных не понравился вкус и запах, 26% покупателей отметили плохой состав и содержание вредных веществ в мясных консервах.

В остальном россияне удовлетворены практически всеми категориями продовольственных товаров. Больше всего респондентов устраивает качество приправ и специй, муки, макарон, а также воды, как питьевой, так и минеральной.

Среди непродовольственных товаров многие недовольны качеством туалетной бумаги, зубной пасты и товаров для женской гигиены. Также опрошенные негативно высказались о качестве автомобильного топлива, обуви и детских игрушек.

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