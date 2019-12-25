Названы товары, которыми недовольны россияне

Специалисты Роскачества провели опрос и выяснили, какими товарами недовольны россияне. Оказалось, что почти половину респондентов не устраивает качество колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и мясных консервов. Об этом говорится в сообщении организации.
В категории колбасных изделий 39% покупателей заявили, что цена не соответствует качеству. В случае с замороженными полуфабрикатами 31% опрошенных не понравился вкус и запах, 26% покупателей отметили плохой состав и содержание вредных веществ в мясных консервах.
В остальном россияне удовлетворены практически всеми категориями продовольственных товаров. Больше всего респондентов устраивает качество приправ и специй, муки, макарон, а также воды, как питьевой, так и минеральной.
Среди непродовольственных товаров многие недовольны качеством туалетной бумаги, зубной пасты и товаров для женской гигиены. Также опрошенные негативно высказались о качестве автомобильного топлива, обуви и детских игрушек.
Ранее Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона.
Фото: pixabay.com
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