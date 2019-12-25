Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

При этом эксперт отметил, что эти рекомендации относятся к рядовым пользователям.

В любом смартфоне существует ряд настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов.

Эксперт отметил, что нужно аккуратно редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов. По неосторожности можно запретить все звонки с номерок со скрытых номеров и контактов, которых нет в записной книге. Также нужно быть аккуратным с настройками "Универсального доступа" – можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые потом трудно отменить.

Не стоит использовать Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android) для расширения административных прав. Есть очень большой риск по незнанию вывести телефон из строя или стать жертвой утечки данных. Также Антон Куканов советовал не отключать функции "Локатор" (на iOS) и "Найти устройство" (на Andoid), которые в случае утери гаджета могут помочь в его поиске.

При этом эксперт отметил, что эти рекомендации относятся к рядовым пользователям. Те же, кто понимает, что и зачем делает, может ими пренебрегать.

Ранее Роскачество составило рейтинг самых популярных смартфонов.

Фото: Piter.TV