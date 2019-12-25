Роскачество составило рейтинг самых популярных смартфонов

Эксперты оценили 14 новых смартфонов.

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT) представили обновленный рейтинг популярных смартфонов.

Эксперты оценили 14 новых смартфонов, теперь в рейтинге 196 моделей 21 марки. В топ-10 в сентября попали Samsung, Apple и OnePlus.

Samsung Galaxy Note20 Ultra на презентации заявил, что станет лучшей моделью на рынке. Во время тестов оказалось, что у смартфона довольно слабая батарея. На максимальной яркости экрана телефон проработал 27 часов, Galaxy S10+ способен работать 32,5 часа. При этом Samsung Galaxy Note20 Ultra будет удобен для тех, кто в течение дня создает много видеоконтента.

Также в рейтинг вошли Xiaomi Mi 10 Lite 5G (128 GB), Xiaomi Mi 10 Lite 5G и Mi Note 10 Lite (128 GB). Но эти смартфоны подойдут, если нет необходимости делать качественные видео и фото.

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Фото: Piter.TV