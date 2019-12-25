Xiaomi уронила цены на свои смартфоны Redmi в России

Распродажи продлятся до 20 сентября.

Xiaomi объявила акцию "Нам 2 года! Продолжаем праздновать вместе!", которая завершится в 23:59 по мск 20 сентября. В рамках акции можно получить скидку до 5000 рублей.

При этом пользователи могут влиять на размер скидки на некоторые модели. Чем больше будет лайков, тем меньше цена окажется в финале. Также покупателей ждут различные подарки.

Максимальная скидка в 5 тысяч рублей предлагается на Redmi Note 8 Pro. Его можно купить за 14 990 рублей вместо 19 990. На Redmi Note 9S — 4,5 тысячи рублей, а на Redmi Note 9, Xiaomi Mi Note 10 Lite — 3 тысячи рублей.

Скидки действуют на пылесосы, наушники, весы, самокат и другое.

Ранее были названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до Android 11.

Фото: Xiaomi