Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до Android 11

Некоторые смартфоны китайского бренда Xiaomi получат обновление до Android 11. Такую информацию предоставили инсайдеры.
По утечкам информации, компания уже тестирует программное обеспечение на моделях семейства Mi, в частности, СС9 Pro, 10 Pro, Note 10 и его топовой модификации.
Также, новую ОС должны получить Xiaomi Redmi К – 30 и 30 Pro, Racing Edition; Mi СС9 Meitu Edition, Mi А3, BlackShark от суббренда, Росо F2 Pro, Х2 и M2 Pro, К30i 5G и К20 от Redmi.
Ранее Xiaomi представила новый смартфон Redmi 9 в России.
Фото: Poco
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