Он является довольно бюджетным смартфоном.

Xiaomi представила новый смартфон Redmi 9 в России в двух конфигурациях по цене от 11 990 рублей.

Новинка работает на процессоре Helio G80, внутри установлен аккумулятор на 5 020 мА/ч с поддержкой 18-ватной зарядки, однако в комплекте предлагается зарядка мощностью 10 Вт. На лицевой стороне расположена фронтальная камера на 8 Мп, основная камера имеет 4 модуля на 13, 8 и 5 и 2 Мп. Также сзади находится и сканер отпечатков пальцев.

Вариант 3/32 ГБ стоит11 990 рублей, а конфигурация 4/64 ГБ обойдется уже в 13 990 рублей.

Ранее Redmi представила беспроводные наушники за $11.

Фото: Xiaomi