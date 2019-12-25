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Redmi представила беспроводные наушники за $11
Сегодня, 10:23
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nastya960

Redmi представила беспроводные наушники за $11

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После завершения краудфандинговой кампании в рознице наушники будут продавать за $14.

В марте прошлого года компания Redmi выпустила свои беспроводные наушники Redmi AirDots по цене 14 долларов. За несколько месяцев после выпуска было продано более 3 миллионов наушников. Теперь производитель представил Redmi AirDots 2.

Наушники будут доступны для краудфандинга с 22 июля по цене 11 долларов. После завершения краудфандинговой кампании в рознице наушники будут продавать за $14. В наушниках встроены 7,2-мм излучатели, обеспечивающие глубокие басы. Также есть технология Environment Noise Reduction, удаляющая шумы во время разговора. 

Redmi AirDots 2 поставляются с с Bluetooth 5.0, тогда как прошлые наушники имели Bluetooth 4.2.Также устройство поддерживает головосовой помощник. 

Ранее Xiaomi представила в Европе беспроводные наушники за 40 евро.

Фото: Redmi

Теги: redmi, наушники
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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