"Яндекс" представил наушники с ИИ-ассистентом

Компания "Яндекс" представила новые беспроводные наушники "Яндекс Дропс" в рамках презентации фильма YaC 2025 AI Edition. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новинка оснащена ИИ-ассистентом Алисой, к которому можно будет обратиться в любой момент и при этом заниматься своими делами. Также наушники оснащены функцией "Моя память". С ее помощью можно систематизировать личные дела через голосовую команду и при необходимости вернуться к ним в любое удобное время.

Старт продаж наушников запланирован на первый квартал 2026 года. Отметим, что в октябре "Яндекс" анонсировал выход в категорию носимых устройств, оснащенных ИИ-ассистентами.

Фото: пресс-служба Яндекса