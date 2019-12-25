Apple возвращает старый способ отключения будильника в обновлении iOS

Будильник нужно будет отключать не нажатием на кнопку, а смахиванием направо.

Компания Apple возвращает старый способ отключения будильника в обновлении операционной версии iOS для смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Отмечается, что в iOS 26 вернется одна из первых функций управления смартфонов. Специалисты медиа изучили бета-версию iOS 26.1, которая будет доступна всем пользователям iPhone в ближайшие дни. В ней обнаружили, что будильник нужно будет отключать не нажатием на кнопку, а смахиванием направо.

По словам авторов издания, речь идет про функцию Slide to unlock, которая впервые появилась в оригинальном iPhone. Этот слайдер сохранялся на фирменных устройствах Apple до 2016 года.

Фото: pixabay.com