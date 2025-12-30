"Яндекс" рассказал о мерах защиты своих умных колонок от удаленного взлома

В пресс-службе компании рассказали о многоуровневом шифровании устройств.

Специалисты службы безопасности компании "Яндекс" не зафиксировали ни одного случая удаленного взлома умных колонок. Об этом журналистам телеканала "360.ru" сообщили в пресс-службе российского технологического холдинга после появления в СМИ сообщений о перехвате контроля над гаджетом со стороны злоумышленников. Специалисты отметили, что в умных колонках зафиксировано несколько уровней защиты от внешнего вмешательства. Устройства оснащены многоуровневым шифрованием передачи данных между аппаратом и облачным диском, а также управление колонкой возможно только через подтвержденный аккаунт пользователей. К выявлению потенциальных уязвимостей и ошибок в работе гаджетов привлечены независимые аналитики, получающие материальное вознаграждение за проведенную работу. Это решение дополнительно повысило уровень безопасности устройств.

"Яндекс" постоянно совершенствует механизмы защиты аккаунтов — например, внедряет ML-алгоритмы, которые своевременно выявляют подозрительную активность. пресс-служба компании

Напомним, что рб участившихся случаях хакерских взломов умных колонок россиян ранее уведомили представители пресс-службы Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В своем официальном релизе надзорное ведомство ссылалось на рекомендации специалистов от компании по кибербезопасности Kaspersky. В полиции призвали владельцев устройств внимательно следить за активностью. При появлении признаков взлома важно отключать умные колонки и передавать устройства специалистам. На гаджеты каких именно компаний нацелились хакеры, в релизе правоохранительных органов не говорилось.

Фото: сайт Яндекс Станции с Алисой