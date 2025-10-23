Число пунктов выдачи заказов в Петербурге выросло почти на 30% за год

Количество ПВЗ в городе превысило 8,6 тысячи, обогнав число продуктовых магазинов.

За 2025 год количество пунктов выдачи заказов в Петербурге увеличилось на 27,7% и достигло 8,6 тысячи точек. Такие данные приводит "Яндекс.Карты". В целом по России рост оказался ещё более впечатляющим — 44,7%, причём основной прирост пришёлся на малые города и сёла. Для сравнения: в Москве за тот же период открылось всего на 24% больше ПВЗ.

По подсчётам "Делового Петербурга", количество точек только с вывесками Wildberries и Ozon в Северной столице достигло 6,6 тысячи — даже с учётом возможных статистических погрешностей. Лидером по числу ПВЗ остаётся Ozon: ни в одном районе города Wildberries пока не удалось догнать главного конкурента. Например, в шаговой доступности от станции метро "Удельная" 72 пунктам Ozon противостоят лишь 38 пунктов Wildberries.

Количество пунктов выдачи крупнейших маркетплейсов уже превысило в Петербурге число продуктовых магазинов. На фоне бурного роста онлайн-торговли в России предложили утвердить перечень товаров, отказ от которых при получении в ПВЗ или у курьера невозможен. В список планируют включить продукты питания, лекарства и медицинские изделия.

Также предполагается выделить категории товаров, от которых можно отказаться в пункте выдачи или вернуть курьеру сразу при доставке, но нельзя, если товар уже получен. Это правило, скорее всего, затронет электронику, парфюмерию и косметику.

Сейчас все без исключения товары, купленные через интернет, можно вернуть в течение недели, но в последнее время эти нормы стали поводом для злоупотреблений. Как отмечают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в интернет-торговле не существует списка невозвратных товаров, поэтому предприниматели сталкиваются с возвратами после краткосрочного использования или даже с шантажом.

