Экономист Колташов объяснил, к чему приведет налоговый режим для ПВЗ
Сегодня, 15:40
По мнению эксперта, еще один налог пойдет против интересов потребителей.

Директор Института нового общества Василий Колташов объяснил, к чему приведет налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, такое предложение выглядит нецелесообразным. Он пояснил, что товары в России могут стать еще дороже, а создание отдельного кода породит неудобства в работе с мелкой розницей. Колташов напомнил, что люди ищут оптимальные цены на товары с целью экономить деньги.

Экономист добавил, что налогов в системе выдачи заказов уже достаточно много, а еще один налог пойдет против интересов потребителей.

Фото: pxhere.com

