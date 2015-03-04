Экономист Колташов объяснил, к чему приведет налоговый режим для ПВЗ

Директор Института нового общества Василий Колташов объяснил, к чему приведет налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом он рассказал телеканалу "360".
По словам эксперта, такое предложение выглядит нецелесообразным. Он пояснил, что товары в России могут стать еще дороже, а создание отдельного кода породит неудобства в работе с мелкой розницей. Колташов напомнил, что люди ищут оптимальные цены на товары с целью экономить деньги.
Экономист добавил, что налогов в системе выдачи заказов уже достаточно много, а еще один налог пойдет против интересов потребителей.
Ранее автоэксперт рассказал, когда надо менять резину на авто в Москве и Подмосковье.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все