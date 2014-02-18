Ozon раскритиковал идею банков запретить скидки на маркетплейсах

Маркетплейсы предложили банкам участвовать в программе лояльности.

Идея российских банковских организаций запретить скидки и бонусы на маркетплейсах ударит по сотням тысяч продавцов и десяткам миллионов покупателей. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на пресс-службу компании Ozon.

Это вырастит цены как минимум для 85 миллионов жителей страны и сдержит рост бизнесов сотен тысяч предпринимателей. пресс-служба Ozon

В пресс-службе компании Ozon уточнили, что сами банки открыто и активно продвигают собственные программы кэшбеков. Маркетплейсы предлагали банкам на равных условиях участвовать в программе лояльности для того, чтобы сделать для граждан страны цены более привлекательными. На данный момент некоторые игроки рынка заинтересовались этим. Ранее основательница онлайн-торговой площадки Wildberries Татьяна Ким назвала идею запретить цифровым платформам предоставлять скидки покупателям при оплате картами принадлежащих им банков циничным уничтожением конкуренции. По мнению предпринимательницы, такое постановление только спровоцирует инфляционные процессы в худшую сторону.

Ozon поднял комиссии до 40%: малый бизнес заявляет о потере прибыли.

Фото: Piter.TV/Freepik