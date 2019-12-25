Ozon поднял комиссии до 40%: малый бизнес заявляет о потере прибыли

Повышения начались летом, с осени рост ускорился.

За полгода маркетплейс Ozon почти вдвое увеличил комиссии для продавцов. С 10 ноября 2025 года ставка в категории "Наборы свечей" достигнет 40% при продаже по схеме FBO (продажа со склада Ozon) и 43% при FBS (продажа со своего склада), а за продажу рубашек комиссия составит 43% (FBO) и 47% (FBS). Для малого бизнеса, который в том числе производит и продаёт товары ручной работы, такие условия становятся критическими.

Скриншот: База Знаний Озон

Как менялись ставки на Ozon в 2025 году

Повышения начались летом. Для примера мы взяли категорию "Наборы свечей", где ещё в мае комиссия составляла 17% при продаже по схеме FBO и 19% по FBS. Уже в июне ставки поднимались дважды — до 21% и затем до 25,5% по FBO. К концу июня комиссия для FBS достигла 29,5%, для FBO 25,5%

С осени рост ускорился. С 25 сентября ставка выросла до 30%, а к 27 октября — до 35% (FBO) и 38% (FBS). Теперь с 10 ноября продавцы в категории "Наборы свечей" столкнутся с рекордными 40% и 43% соответственно.

Таблица: Piter.tv

Инфографика: Piter.tv

Таким образом, всего за шесть месяцев размер комиссий увеличился более чем в два раза. Для сравнения: уровень ставок у Wildberries на конец октября 2025 года для аналогичной категории составляет 19%.

Скриншот: Калькулятор ВБ

"При такой комиссии проще закрыть магазин"

Повышение вызвало недовольство среди представителей малого бизнеса. Особенно остро изменения почувствовали продавцы товаров ручной работы, где себестоимость высока, а наценка ограничена.

При комиссии в 40% работать на Ozon просто невыгодно. Приходится либо поднимать цены, либо уходить на другие площадки. При этом сам Ozon в случае повышения цены ставит товару "Невыгодный индекс" и отнимает дополнительное продвижение. Алёна, владелица бренда свечей из Санкт-Петербурга

Скриншот: платформа vc.ru

Скриншот: платформа vc.ru

Скриншот: платформа vc.ru

Скриншот: платформа vc.ru

Скриншот: платформа vc.ru

Скриншот: платформа vc.ru



Эксперты: выиграют те, кто поднимет средний чек и перераспределит ассортимент

Как отметила в разговоре с Piter.TV к.э.н., доцент, доцент кафедры логистики Финуниверситета Наталия Левошич, каскад пересмотров тарифов Ozon — не сбой, а стратегия монетизации.

Логика прозрачна: цель — нарастить маржинальность сервисов. По отчётности за 2024 год скорректированная EBITDA достигла ~40,1 млрд руб. (рост в разы к 2023) главным образом за счёт выручки от маркетплейс-услуг. Для малого/среднего бизнеса это означает сжатие маржи, рост порога окупаемости рекламы и логистики и необходимость пересчёта юнит-экономики. Публичные метрики Ozon показывали прирост активных продавцов и SKU в 2024-м, то есть массового оттока не фиксировалось; риски для площадки скорее в "обеднении" ниш, которое компенсируется крупными и импортными селлерами. Выиграют те, кто поднимет средний чек, перераспределит ассортимент и диверсифицирует каналы. Наталия Левошич, к.э.н., доцент, доцент кафедры логистики Финуниверситета

Позиция Ozon

Редакция Piter.TV ещё 14 октября направила официальный запрос в пресс-службу Ozon с просьбой прокомментировать причины повышения комиссий и планы компании в отношении малого и среднего бизнеса. На момент публикации ответа от компании не поступило.

Что дальше

Повышение комиссий до 40–43% может стать поворотной точкой для рынка. Малые производители, особенно в сегменте ручной работы, уже пересматривают стратегию продаж.

Если Ozon не предложит компенсирующих мер — например, понижения логистических сборов или специальных условий для микробизнеса, — платформа рискует потерять часть предпринимателей и покупателей, ценящих индивидуальные, а не массовые товары.

