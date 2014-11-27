Мошенники пытаются обмануть россиян с помощью несуществующего сервиса "Яндекса"

"Яндекс" просит пользователей рассказывать о мошеннических акциях.

Криминальная схема с эксплуатацией несуществующего онлайн-сервиса "Яндекс Инвест", нацеленная на русскоговорящую аудиторию, распространяется в настоящее время мошенниками по электронной почте. Соответствующими данными с журналистами поделился представитель информационного агентства "ТАСС". В пресс-службе компании объяснили СМИ, что рассылку пользователям действительно осуществляют злоумышленники. Аферисты предлагают потенциальным жертвам "эксклюзивный доступ" к якобы тестирующемуся ресурсу в качестве специального новогоднего подарка. Перед праздником они якобы отобрали для этого "активных пользователей".

Еще одним обманным предложением от злоумышленников является компенсация "потраченного времени" в размере пяти тысяч рублей ежедневно в том случае, если у них "не получится заработать". В электронное письмо встроена кнопка с активной ссылкой на внешний сайт. В реальности фишинговая ссылка не имеет никакого отношения к компании "Яндекс" или ее сервисам. Эксперты рекомендовали пользователям соблюдать бдительность, проверяя ссылки в адресной строке, а также не переходи ть на незнакомые и непроверенные источники.

МВД: мошенники убеждают россиян брать кредиты, обещая пожизненную выплату.

Фото: Piter.tv