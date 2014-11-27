МВД: мошенники убеждают россиян брать кредиты, обещая пожизненную выплату

Полиция призывает граждан не верить предложениям в интернете о быстром и легком заработке.

Мошенники на территории страны похищают деньги у граждан, внедряя новые схемы обмана с якобы пожизненными выплатами дивидендов для тех людей, которые родились до определенного года. Эта информация следует из материалов российских правоохранительных органов, которые распространены по отечественным СМИ.

В частности, аферисты размещают в интернете объявление о якобы пожизненной выплате дивидендов гражданам страны определенного года рождения. Для примера, речь идет о лицах, появившихся на свет до 19990 или 1991 года. Потенциальная жертва обмана сначала переходит по ссылке, где ей предлагается оставить заявку на звонок от юриста. Затем с заявителем связывается "консультант". Злоумышленник обещает россиянину существенный ежемесячный доход, для чего убеждает человека скачать несколько приложений на мобильное устройство. С их помощью якобы тот сможет получить существенную прибыль при покупке ценных бумаг. Через эт и приложения якобы также можно проводить денежные операции. Затем пользователь по указанию мошенника размещает на поддельном брокерском счете все свои финансовые накопления. После этого "помощник" мотивирует гражданина взять кредит, который также через фейковые приложения попадает в руки аферистам. Такая криминальная схема продолжается до того момента, пока человек не понимает, что его обманывают.

F6: мошенники обманывают россиян адвент-календарями в Telegram.

Фото: Piter.tv