F6: мошенники обманывают россиян адвент-календарями в Telegram

Аферисты придумали схемы по обману пользователей Telegram через рекламу в TikTok.

Злоумышленники в России к концу 2025 года используют схему угона аккаунтов граждан в мессенджере Telegram, обманывая пользователей "призами для самых активных пользователей". Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы компании по информационной безопасности F6. Специалисты уточнили, что дополнительно распространена криминальная схема по раздаче "адвент-календарей". "Активность" пользователей аферисты хотят проверить для предоставления Premium-подписки или "звезд" (внутренней валюты) через проверку личной статистики человека. Известно, что в мессенджере существуют легитимные боты с такой функцией, однако в данном конкретном случае речь идет о фейке.

Преступники размещают в TikTok видео, где продвигают такую "статистику", а фишинговые ссылки на нее размещают у себя в профилях. Далее ссылки ведут россиян либо на поддельные сайты под видом Telegram, либо в Telegram-боты с вредоносным программным обеспечением.

Типичные названия таких сайтов и ботов - "Твои итоги 2025", "Итоги года", "Твой 2025" и подобные. пресс-слкжба компании F6

Боты и сайты от мошенников просят персональные данные для входа, а после этого - "код подтверждения", на деле являющийся кодом безопасности. Боты также могут потребовать подписаться на десятки Telegram-каналов "спонсоров" для получения фейковой статистики. Иногда такая кнопка подписки может быть замаскирована под инлайн-кнопки (речь идет о кнопках, которые находятся прямо в сообщениях со ссылкой).

При сценарии заманивая человека адвент-календарями, реклама и ссылки также размещаются в социальной сети TikTok. Ссылка снова переводит в Telegram-бот, где от пользователя требуется указать город проживания, пол и наполнение адвент-календаря (косметика, сладости, игрушки и прочее). Боты от злоумышленников опять требуют подписки на некоторые каналы.

Фото: Piter.tv