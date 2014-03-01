МВД России объяснило, для чего мошенники требуют необычно упаковывать деньги

Сотрудники банков или госорганов никогда не будут просить передать кому-либо наличные.

В МВД России рассказали, зачем мошенники требуют необычно упаковывать деньги. Таким образом аферисты убеждают потерпевших в вовлеченности в некую спецоперацию, в которой продуманы все детали.

Бывало, что злоумышленники просили не просто сложить деньги в конверт, газету или пакет, а настаивали завернуть средства в фольгу, мотивируя это защитой от электромагнитного излучения. Кроме того, для передачи денег популярностью пользуются джинсы, халаты и носки.

Самые изобретательные аферисты требовали вложить деньги в банки с вареньем, помидорами или огурцами, завернуть в памперс и спрятать в мусорном баке. Пресс-служба МВД

Фото: Piter.TV