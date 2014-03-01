  1. Главная
МВД России объяснило, для чего мошенники требуют необычно упаковывать деньги
Сегодня, 8:18
Сотрудники банков или госорганов никогда не будут просить передать кому-либо наличные.

В МВД России рассказали, зачем мошенники требуют необычно упаковывать деньги. Таким образом аферисты убеждают потерпевших в вовлеченности в некую спецоперацию, в которой продуманы все детали. 

Бывало, что злоумышленники просили не просто сложить деньги в конверт, газету или пакет, а настаивали завернуть средства в фольгу, мотивируя это защитой от электромагнитного излучения. Кроме того, для передачи денег популярностью пользуются джинсы, халаты и носки. 

Самые изобретательные аферисты требовали вложить деньги в банки с вареньем, помидорами или огурцами, завернуть в памперс и спрятать в мусорном баке. 

Пресс-служба МВД 

Сотрудники банков или госорганов никогда не будут просить передать кому-либо наличные. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцев предупреждают о новой схеме мошенников под видом "новогодних дивидендов". 

Фото: Piter.TV

