Полиция Петербурга предупреждает о новой схеме мошенников под видом "новогодних дивидендов" от газа и нефти

Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени вымышленной платформы "ГазИнвест", обещая россиянам.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирована новая масштабная схема мошенничества, в которой злоумышленники рассылают липовые письма о "новогодних дивидендах". Об этом предупредила пресс-служба Управления "К" (по противодействию киберпреступлениям) ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в ведомстве, мошенники действуют от имени подставной платформы "ГазИнвест", а для убедительности ссылаются на вымышленный "Государственный фонд доходов от экспорта нефти и газа". В рассылаемых сообщениях они утверждают, что программа выплат "прописана в Конституции" и действует с 1 октября 2025 года.

Согласно схеме, право на ежемесячные выплаты в размере от 75 до 290 тысяч рублей имеют якобы граждане, родившиеся после 1999 года. Для "уточнения суммы" и "подключения к программе" от потенциальной жертвы требуют указать дату рождения и личные данные, включая паспортные реквизиты. В качестве дополнительной "легенды" мошенники заявляют, что выплаты не положены безработным.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержан дроп-курьер, укравший у пенсионерки почти 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV