Спустя 20 лет в ДНР задержали убийцу пенсионерки из Петербурга

В 2005 году мужчина ударил женщину молотком по голове и скрылся.

Оперативники петербургского уголовного розыска раскрыли убийство 20-летней давности. В декабре 2005 года в квартире дома № 34 по улице Седова нашли тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти. Тогда преступление не удалось раскрыть по горячим следам, но спустя два десятилетия оперативники вышли на след предполагаемого убийцы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 19 марта в ходе служебной командировки в Донецкую Народную Республику сотрудники Главка задержали в городе Торез 48-летнего местного жителя и доставили его в Петербург. В декабре 2005 года он выполнял ремонтные работы в квартире на улице Седова и в ходе конфликта нанёс хозяйке не менее двух ударов тяжёлым предметом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), продолжается.

Видео: Следственный комитет по Санкт-Петербургу