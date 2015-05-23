Автоледи влетела в пожарную машину на перекрёстке Десантников и дублёра Петергофского шоссе

В Красносельском районе Петербурга полиция проводит проверку по факту грубого нарушения правил дорожного движения. По предварительным данным, 22 марта около 12:20 на перекрёстке улицы Десантников и дублёра Петергофского шоссе водитель легкового автомобиля не уступил дорогу пожарному расчёту, который следовал с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Подобные действия создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку каждая минута промедления при следовании экстренных служб может иметь критические последствия, напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают записи камер видеонаблюдения. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности. Нарушение правил проезда спецтранспорта может повлечь за собой серьёзные административные санкции.

Фото: ВКонтакте / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"