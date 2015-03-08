В Пулково раскрыли кражу наушников у стюардессы

Девушка по своей невнимательности оставила наушники на бортовой кухне.

В петербургском аэропорту Пулково транспортные полицейские раскрыли кражу наушников у 25-летней бортпроводницы. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В дежурную часть в аэропорту Пулково обратилась 25-летняя жительница Московской области, работающая бортпроводником в одной из авиакомпаний. Девушка сообщила о пропаже своих беспроводных наушников стоимостью около 15 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, девушка по своей невнимательности оставила наушники на бортовой кухне. Позже гаджет нашла 44-летняя петербурженка, работающая в компании по производству питания для авиапассажиров. Она и забрала себе забытые наушники.

Похищенное имущество изъято и будет передано владелице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

