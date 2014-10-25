Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу планшета в электричке

Устройство похитил сотрудник транспортной инфраструктуры.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу планшета в электричке. В дежурную часть обратился 47-летний местный житель, заявивший, что в поезде из Малой Вишеры у него пропало устройство, а сумма причиненного ущерба составила порядка 12 тыс. рублей. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 19 февраля.

Был выявлен 44-летний подозреваемый, сотрудник транспортной инфраструктуры. Потерпевший, прибыв на конечную станцию, оставил гаджет на сидении в вагоне. Пассажиры передали планшет злоумышленнику, и мужчина присвоил его себе.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении похитителя избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: Piter.TV