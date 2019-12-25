Xiaomi представила в Европе беспроводные наушники за 40 евро

В наушниках установлены 14,2-дюймовые излучатели, два микрофона, которые способны подавлять шум.

Xiaomi на большой европейской презентации представила бюджетные беспроводные наушники, выполненные в стиле Apple AirPods. Модель называется Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

В наушниках установлены 14,2-дюймовые излучатели, два микрофона, которые способны подавлять шум. Наушники работают со смартфоном через встроенный Bluetooth версии 5.0. Работать новинка может до 5 часов, при использовании кейса – до 20 часов.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic будет автоматически подключаться к смартфонам компаний Xiaomi, Redmi и Poco. Также наушники перестают играть, если их вытащить из уха. Новинка в Европе предлагается за 40 евро.

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Фото: Xiaomi