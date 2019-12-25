Xiaomi Mi 11 может стать самым интересным флагманов 2021 года

Основная камера будет иметь разрешение 192 Мп.

Ресурс Igeekphone опубликовал свежую утечку нового флагманского смартфона Xiaomi, который выйдет в следующем году. Это модель Mi 11, инсайдер опубликовал неофициальные рендеры и предполагаемые характеристики новинки.

У смартфона будет процессор Qualcomm Snapdragon 875 и экран, занимающий 96% площади лицевой панели устройства. Предположительно, это будет изогнутый дисплей типа Super AMOLED производства Samsung с разрешением 2K и подэкранной камерой.

Основная камера будет содержать следующие модули: 192 Мп (главный датчик), 40 Мп (с перископным объективом), 21 Мп (широкоугольный) и 8 Мп (для макросъёмки). Также обещается зарядка мощностью 100 Вт, аккумулятор на 5500 мА/ч.

Очевидно, такой смартфон будет стоить существенно выше нынешних флагманов.

Oppo представит сверхбыструю зарядку мощностью 125 Вт.

Фото: Igeekphone