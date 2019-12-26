Oppo представит сверхбыструю зарядку мощностью 125 Вт

Презентация состоится 15 июля.

Китайская компания Орро официально подтвердила, что 15 июля планирует организовать пресс-конференцию, в рамках которой представит сверхбыструю зарядку Super Flash Charge, мощность которой составляет 125 Вт.

Еще в сентябре 2019 года производитель представил технологию быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 (65 Вт). Данная технология была реализована в Oppo Reno Ace. Теперь компания Орро готова представить еще более мощное зарядное устройство.

О том, какими особенностями будет обладать 125-ваттный Super Flash Charge, компания пока не сообщает. При этом стоит уточнить, что предыдущая зарядка на 65 Вт может полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мА/ч за полчаса.

Оценена опасность зарядки смартфона ночью.

Фото: pixabay