Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении ночи

Если вы заряжаете телефон ночью, то следует включить на нем режим полета.

Зарядка смартфона на протяжении всей ночи может негативно отразиться на его работе. Если заряжать в другое время суток не удается, есть несколько способов продлить работы гаджета. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Если вы заряжаете телефон ночью, то следует включить на нем режим полета. Это поможет ограничить излучение сигналов. Также, как рассказал аналитик, нельзя опускать уровень зарядки ниже 20-30%, а уж тем более доводить смартфон до полного отключения. Не следует заряжать гаджет и до 100%, так как это приводит к быстрому износу аккумулятора.

По словам Когана, нет однозначных выводов насчет того, опасно ли находиться рядом с оставленным на зарядке телефоном. Однако специалисты все же не рекомендуют оставлять детей рядом с заряжающимся смартфоном. Взрослым при этом не стоит класть телефон под подушку, но стоит включать авиарежим на ночь.

Смартфон Nokia 5.3 начали продавать в России.

Фото: pixabay