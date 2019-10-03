Смартфон Nokia 5.3 начали продавать в России

Без зарядки телефон может работать около двух дней.

Компания HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia 5.3 - с квадрокамерой и емким аккумулятором на 4000 мА/ч.

Смартфон имеет экран 6,55 дюйма, процессор – Snapdragon 665. В продажу поступили гаджеты с 3 Гб оперативной, 64 Гб внутренней памяти и с 4/64 Гб памяти. Первый вариант обойдется в 14 990 рублей, второй на тысячу дороже. Квадрокамера имеет основной (13 Мп), широкоугольный, макрообъективы, сенсор глубины для портретных снимков. Также есть и ночной режим съемки.

Без зарядки телефон может работать около двух дней. Также у смартфона есть выделенная кнопка для запуска голосового ассистента Google.

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Видео: YouTube/ Nokia Mobile